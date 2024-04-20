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محمد الباز

محافظات

الجيزة تستعد للمرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

استعدت محافظة الجيزة لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت اليوم السبت، وتستمر حتى ٩ مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

وكلَّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة، بمواصلة جهودها في إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها في مهدها من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية  والتعامل معها بشكل فوري وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ حالات إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضي زراعية بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط، حيث تم إزالة ٥ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى سقارة وأبو صير بمركز ومدينة البدرشين بإجمالي مساحة ٨٥٠م٢، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية برنشت بمركز العياط بمساحة ٢٠٠ م٢ وأخرى تعدي على أملاك الدولة بقرية القطوري بمساحة ٢٠٠م٢.
وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم  إزالة ٨ حالات تعدٍ بالبناء علي الأراضي الزراعية بقري أم دينار والمنصورية والحاجر ووردان وبني سلامة وبهرمس بمساحة ١٢٥٠م٢، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بالمنطقة.

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