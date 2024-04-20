الاحتلال يقصف "النصيرات" و"دير البلح".. ماذا يحدث فى وسط قطاع غزة؟

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن طائرات الاحتلال تقصف بكثافة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفادت بأن زوارق الاحتلال تقصف ساحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قبل قليل، بارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم إلى 5، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

تفجير مخزن وسط المخيم

وكانت القوات الإسرائيلية فجرت، أمس الجمعة، مخزنا وسط مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، أسفر عن اندلاع النيران فيه وسماع دوي انفجار ضخم في المنطقة.