السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصدر أمنى عراقى: لا نستطيع تأكيد وجود هجوم صاروخى على كالسو

هجوم صاروخى
هجوم صاروخى

قال مصدر أمني عراقي للعربية، إنه لا نستطيع تأكيد وجود هجوم صاروخي على كالسو لحين انتهاء التحقيق.

وأضاف المصدر، أنه لا توجد تقارير موثقة حتى الآن عن وقوع هجوم صاروخي على كالسو.

وأشار إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على أبعاد الانفجارات في قاعدة كالسو.

وأصدرت هيئة الحشد الشعبي العراقي، بيانًا قالت فيه "وقع انفجار في مقرّ للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكريّة، في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل". 

وأضاف البيان "وصل فريق تحقيق على الفور إلى المكان، وتسبّب الانفجار بوقوع خسائر مادّية وإصابات"، مشيرًا إلى أنه سيقدّم مزيدًا من التفاصيل عند "انتهاء التحقيق الأوّلي".

من جانبه، أفاد مسؤول عسكري مشترطًا عدم كشف اسمه بسقوط ثلاثة جرحى في صفوف الجيش العراقي، وقال إنّ "هناك مخازن للعتاد تنفجر حاليًا بسبب القصف"، مضيفًا "ما زالت النار تلتهم بعض الأماكن، والبحث جارٍ عن أيّ إصابات" أخرى.

وأكّد مسؤول في وزارة الداخليّة العراقية من جهته، أنّ الانفجار استهدف "مقرّ الدروع التابعة للحشد الشعبي"، مضيفًا أنّ "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات".

ويأتي هذا الانفجار الذي شهده العراق ولم تتبنّه أيّ جهة على الفور، في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات حرب إسرائيل في غزة.

كما يأتي بعد نحو يوم من وقوع انفجارات قرب قاعدة عسكريّة في منطقة أصفهان وسط إيران حيث قلّلت السلطات من تأثيرها، دون أن تتّهم إسرائيل مباشرة بالوقوف وراءها، كما لم يصدر تعليق من إسرائيل على الهجوم.

ووقع ذلك بعد أقلّ من أسبوع على هجوم إيراني غير مسبوق ومباشر ضدّ إسرائيل ردًا على استهداف مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق أول أبريل الجاري.  

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