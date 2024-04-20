السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصدر أمريكى: البنتاجون ليس لها نشاط بمنطقة انفجار قاعدة كالسو بالعراق

البنتاجون
البنتاجون

نقلت شبكة PBS عن مسؤول أمريكي، إنه ليس للجيش الأمريكي أي نشاط في المنطقة التي وقع فيها انفجار في بابل بالعراق.


وأكد الحشد الشعبي في العراق، أن انفجارا وقع في قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل.

 

وأوضح، في بيان نقلته القاهرة الإخبارية، أن الانفجار تسبب في خسائر مادية إضافة إلى إصابات، مشيرا إلى أن فريق تحقيق وصل إلى قاعدة كالسو بعد وقوع الانفجار.

 

وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك 3 جرحى في قصف قاعدة كالسو بمحافظة بابل العراقية، والدفاع المدني يسيطر على الحريق الكبير داخلها.

 

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن هناك انفجارا في قاعدة كالسوم في محافظة بابل العراقية تسبب في قتل شخص وإصابة آخرين.

 

وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك غارة جوية تستهدف مقر آمرية بابل للحشد الشعبي في قاعدة كالسو بالمحافظة.

 

وأوضحت، أن هناك أنباء عن خسائر مادية بعد الانفجار في قاعدة كالسو في محافظة بابل.

 

 

 

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