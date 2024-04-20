السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل.. مستشفى المحاويل العام فى بابل يستقبل جرحى عقب استهداف قاعدة كالسو.. "فيديو"

استقبال الجرحى في
استقبال الجرحى في مستشفى المحاويل

استقبلت مستشفى المحاويل العام في بابل، عددًا من الجرحى عقب استهداف قاعدة كالسو في محافظة بابل.

قالت هيئة الحشد الشعبي العراقية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن هناك انفجارًا حدث في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل.

وأضافت الهيئة أن الانفجار جاء نتيجة قصف استهدف القاعدة وهو قصف نفذته طائرات أمريكية، لافتة إلى أنه قد وصل فريق تحقيقي على الفور إلى المكان، وتسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات.

https://www.youtube.com/shorts/E6YXRuJWL-U

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