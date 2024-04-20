السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. قصف معسكرات الحرس الثورى الإيرانى فى العراق.. "فيديو"

قصف معسكرات الحرس
قصف معسكرات الحرس الثورى الإيرانى فى العراق

نشر الصحفي الإسرائيلي موشي يائير، مقطع فيديو من هجوم الطيران الأمريكي على مواقع تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني في العراق.

وقال يائير، في منشور له عبر حسابه على منصة إكس:  "تتعرض للقصف العنيف قواعد ومعسكرات ومخازن الأسلحة التابعة لمليشيات الحرس الثوري الإيراني في العراق".

وذكرت هيئة الحشد الشعبي العراقية، في بيان عاجل لها، أن قصفًا جويًا استهدف قاعدة كالسو في العراق، مؤكدة أن القصف نفذته طائرات أمريكية.

وأضافت هيئة الحشد الشعبي، أنه لا خسائر بشرية جراء القصف على قاعدة كالسو.

وقالت قناة "السومرية" إن عشرات الطائرات الأميركية تحلق بسماء مناطق عدة في بغداد وبابل وكربلاء، مشيرةً إلى أن طيرانًا مجهولًا استهدف مقرا للحشد الشعبي بصاروخين جنوبي بغداد.

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