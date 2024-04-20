السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الباكستانى

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، فرض عقوبات ضد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني إلى تصنيف أربعة كيانات بموجب المادة 1 (أ) (2) من الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن هذه الكيانات قامت بتزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بمواد يمكن استخدامها في الصواريخ، بما في ذلك برنامج الصواريخ بعيدة المدى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إلى فرض عقوبات على أربعة كيانات تعمل على نشر تكنولوجيا الصواريخ الخطيرة.

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الكيانات هي "مصنع مينسك للجرارات ذات العجلات، ومقره بيلاروسيا"، و"شركة شيان لونجد لتطوير التكنولوجيا المحدودة، ومقرها الصين"، و"شركة تيانجين كريتيف سورس للتجارة الدولية المحدودة، ومقرها الصين"، و"شركة Granpect Company Limited ومقرها الصين".

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