لماذا ضربت إسرائيل قاعدة أصفهان دون إعلان رسمي؟

سلطت صحيفة “آسيا تايمز” الضوء على الهجوم الإسرائيلي على إيران، حيث استهدفت إسرائيل موقع دفاع جوي يحمي منشأة نطنز النووية في أصفهان.

وأوضحت أن القوات الجوية الإسرائيلية، هاجمت بطائرات بدون طيار، قاعدة جوية أو منشآت قريبة في أصفهان بإيران.

تسمية القاعدة الجوية رسميا

وأفادت الصحيفة أن اسرائيل هاجمت القاعدة الجوية دون إعلان رسمي، ولكن من المحتمل أنها كانت قاعدة هيسا الجوية.

وترتبط هذه القاعدة الجوية بشركة إيران لصناعة الطائرات، التي خلفت مجمع طائرات الهليكوبتر بيل الذي تم بناؤه لشاه إيران والذي يعود تاريخه إلى عام 1974.

وهذه المنشأة ضخمة وتعمل بكامل طاقتها لإنتاج طائرة هليكوبتر بيل 214 ونماذج أخرى بالإضافة إلى المتغيرات المنتجة محليا.

دورا في حماة منشاة نطنز لتخصيب اليورانيوم

وتلعب القاعدة الجوية أيضًا دورًا في حماية منشأة نطنز القريبة لتخصيب اليورانيوم وثلاثة مفاعلات نووية صينية المنشأ.

وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن إسرائيل استهدفت موقع دفاع جوي يحمي منشأة نطنز، كما هو موضح في منظر جوي أدناه.

ونظراً لأهمية تخصيب اليورانيوم لبرنامج الأسلحة الإيراني، فمن المحتمل أن هذا الموقع كان محمياً بنظام دفاع جوي روسي الصنع من طراز S-300. ولا نعرف ما إذا كان الموقع قد تم تدميره.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت جينيفر داير، وهي من كبار المحللين الجيوستراتيجيين، أن إسرائيل ربما تكون قد ضربت أيضًا اجتماعًا رفيع المستوى لحزب الله في بغداد ومصنعًا للصواريخ في منطقة بابل بالعراق.

وذكرت أيضًا أن الضربة في سوريا ربما كانت تستهدف منشأة لإنتاج الصواريخ.

وبالإضافة إلى ذلك، نفذت إسرائيل عمليات لمكافحة الإرهاب في لبنان والضفة الغربية.

وبحسب التقارير، أغلقت إيران منشآتها النووية ومطارات أخرى، بما في ذلك المطار الدولي الكبير في العاصمة الإيرانية طهران. ومع ذلك، بعد ساعات قليلة من الغارة، تم إلغاء أوامر الإغلاق واستؤنفت الحركة الجوية المدنية المنتظمة.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الغارة الإسرائيلية.

وقالت الولايات المتحدة إنها أُبلغت بأن إسرائيل ستشن غارة قبل أربعة أيام، ولكن يبدو أن هدف الهجمات لم يتم تقديمه إلى البنتاجون.

ولا يمكن للطائرات الإسرائيلية أن تعمل في المنطقة دون التنسيق إلى حد ما مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، أوضح البنتاغون أنه لا علاقة له بالهجوم. ولم تقدم الولايات المتحدة إدانة فورية للضربة.

وفي إجراء منسق، ضربت إسرائيل أيضًا موقعين رادارين عسكريين سوريين يقول البعض إنهما ربما كانا ينسقان بيانات المسار مع الإيرانيين. قد لا يكون هذا هو سبب إصابة تلك الرادارات. وفي العادة، تقوم إسرائيل بإبلاغ روسيا عن العمليات في المجال الجوي السوري بموجب اتفاقية عدم الاشتباك المعمول بها. ومن غير المعروف ما إذا كانت روسيا على علم بذلك في هذه الحالة.

وحاول الإيرانيون إسقاط الطائرات والطائرات بدون طيار الإسرائيلية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم، وخاصة نظام S-300. وعلى حد علمنا، كانت الدفاعات الجوية الإيرانية غير فعالة.