الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سميرة أحمد: فريد الأطرش كان بيغنيلي في التليفون عشان يأخد رأيي في أغانيه

سميرة أحمد
سميرة أحمد

قالت الفنانة  سميرة أحمد، إن أغنية " أبو ضحكة جنان" للراحل فريد الأطرش كانت فيث الأساس لها، وهذا الحديث بناء على ما صدر من الراحل فريد الأطرش بعد صدور الغنوة.

“شاطيء الحب” 

وأكدت الفنانة سميرة أحمد، خلال لقائها ببرنامج “ بالخط العريض” مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن فيلم "شاطيء الحب" من أجمل الأفلام التي تم تصويرها في الفيوم، معبرًا: "العمل كان جميل جدًا وكان هناك سلاسة في التصوير بصورة كبيرة".

وأضافل في حديثه، أن فريد الأطرش كان يحرص على غناء أعماله له على الهاتف قبل إصدارها، معبرًا: "فريد الأطرش كان بيغني لي الأغاني في التليفون علشان ياخد رأيي فيها".

أغاني فريد الأطرش 

وتابعت: "كان يغلب النوم عليا بصورة كبيرة أثناء سماع الأغاني على الهاتف، ولكن كنت أخبره بمدى جمال الغنوة، وبالفعل كانت تحقق أعماله الطربية شهرة بالغة".

واستطردت: "أنا ويوسف عوف زوج الفنان الراحلة خيرية أحمد كنا على صلة قوية بالراحل فريد الأطرش".

 

فريد الأطرش إيمان أبو طالب بالخط العريض قناة الحياة سميرة أحمد

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