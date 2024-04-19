أحمد فايق: "مصر تستطيع" يقدم مراجعة مواد الثانوية العامة في شكل مسابقة

قال الإعلامي أحمد فايق، إن برنامج مصر تستطيع، يُقدم خدمة لطلاب الثانوية العامة، وكل عام يقدمها بشكل مختلف، وتم تقديم حلقات العام الماضي لطلاب الثانوية العامة، وحصلنا على نصائح ليلة الامتحان، ونصائح ما قبل الامتحان.

وأضاف "فايق"، خلال تقديمه حلقة برنامج مصر تستطيع، المُذاع عبر قناة dmc، اليوم الجمعة، أن هذا العام يتم مراجعة المواد بشكل تفصيلي، في شكل لعبة ومسابقة تضمن مجموعة من الطلاب المتفوقين، عبر مجموعة من الأسئلة.

ويُقدم "مصر تستطيع" خلال حلقة اليوم، مراجعات وامتحانات لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال خدمة جديدة بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.