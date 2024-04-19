الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هذا دليل تميزى بالأدوار.. سميرة أحمد: لم أشعر بالضيق من لقب فنانة "العاهات"

سميرة أحمد
سميرة أحمد

قالت الفنانة سميرة أحمد، إنها قدمت الكثير من الأدوار الفنية الهامة في بداية مسيرتها الفنية مثل دورها في فيلم "أغلى من عنيا".

بداية الحياة الفنية للنجمة سميرة أحمد 

وأكدت الفنانة سميرة أحمد، خلال لقائها ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تأدية دور الكفيفة في هذا العمل كانت صعبة للغاية، معبرة: "أنا بحب أؤدي الأدوار دي".

وتابعت: "لم أشعر بالضيق من قول البعض إنني نجمة العاهات، وذلك لأن تعليق الجمهور على أعمالي الفنية بهذا اللقب يعني أنني قدمت هذه الأدوار بشكل احترافي".

وكانت قد أعلنت إيمان أبوطالب عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عن استضافة سميرة أحمد في حلقة خاصة لبرنامج "بالخط العريض"، قائلة: "في ظهور خاص وحصري النجمة الكبيرة سميرة أحمد ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "بالخط العريض" على شاشة تليفزيون الحياة الجمعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، انتظرونا على مدار حلقتين مع قيمة مصرية كبيرة ونفتح سويا صندوق الذكريات".

آخر أعمال سميرة أحمد

ويشار إلى أن آخر أعمال سميرة أحمد مسلسل "ماما في القسم" الذي عرض في عام 2011، ومن ثمّ لم تقدم أعمالًا درامية أو سينمائية بعده.

سميرة أحمد النجمة سميرة أحمد إيمان أبو طالب أغلى من عنيا بالخط العريض

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