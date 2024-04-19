تقرير أمريكى يكشف حقيقة الأضرار الجسيمة بقاعدة أصفهان الجوية

لا يبدو أن هناك أي أضرار جسيمة في القاعدة الجوية التي يُزعم أنها استهدفت بضربة عسكرية إسرائيلية، وفقًا لصور الأقمار الصناعية الحصرية حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووفقًا للشبكة الأمريكية فقد تم التقاط صور الأقمار الصناعية لرادار الفتحة الاصطناعية (SAR) في حوالي الساعة 10:18 صباحًا بالتوقيت المحلي.

المباني المدمرة والحفر الكبيرة

كما أنه لا يبدو أن هناك أي حفر كبيرة في الأرض ولا توجد مبانٍ مدمرة بشكل واضح، وستكون هناك حاجة إلى صور إضافية عبر الأقمار الصناعية للتحقق من وجود ندوب الحروق - والتي لا يمكن رؤيتها بواسطة صور SAR - حول المجمع.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه يتم إنشاء صور SAR بواسطة قمر صناعي يرسل حزمًا رادارية قادرة على المرور عبر السحب، مثل تلك التي تمنع الأقمار الصناعية حاليًا من تصوير المنطقة.

وترتد حزم الرادار هذه عن الأجسام الموجودة على الأرض، ويعود صداها إلى القمر الصناعي.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن رادارًا للجيش في القاعدة العسكرية بمحافظة أصفهان كان أحد الأهداف المحتملة، وأن الضرر الوحيد الناجم عن الهجوم كان نوافذ مكسورة في العديد من مباني المكاتب.

وتظهر الصور أيضًا أن طائرات F-14 Tomcats الإيرانية التي كانت متمركزة في القاعدة الجوية في الماضي ليست موجودة في الوقت الحالي. تُظهر صور الأقمار الصناعية الأرشيفية الإضافية التي استعرضتها CNN أن طائرات F-14 Tomcats لم تكن هناك لبعض الوقت.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان يوم الجمعة، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حث الجانبين على وقف الرد بعد أن نفذت إسرائيل ضربة عسكرية على إيران.

وجاء في البيان أن "الأمين العام يؤكد مجددًا أن الوقت قد حان لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط".

وتابع البيان أن "الأمين العام يدين أي عمل انتقامي ويناشد المجتمع الدولي العمل معًا لمنع أي تطور إضافي يمكن أن يؤدي إلى عواقب مدمرة على المنطقة بأكملها وخارجها".