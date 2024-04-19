الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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باحث سياسى: المناوشات الإسرائيلية الإيرانية هدفها التشويش على حرب الإبادة فى غزة

الباحث السياسي عمر
الباحث السياسي عمر الفول

قال الدكتور عمر الفول، الباحث السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي العقل المدبر للمناوشات  الإيرانية الإسرائيلية الحالية، مؤكدًا أنها على علم ودراية ببواطن هذه الأحداث.

الحرب الصهيونية الإيرانية


وأكد "الفول" خلال مداخلة عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن المناوشات الإيرانية الصهيونية هدفها الأساسي التغطية على ما يجري داخل دولة فلسطين من حرب إبادة جماعية.

المناوشات العسكرية الإسرائيلية على طهران


وأضاف أن ما قامت به إسرائيل مجرد استكمال للمسرحية الدرامية التي بدأتها إيران بتوجيه من الخارجية الأمريكية.

وفي سياق متصل، أفادت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم تصدر أي تصريح رسمي يتبنى فيه مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع في الأراضي الإيرانية.

وتابعت: "إسرائيل تقول إنها غير معنية بتوسيع جبهة المواجهة مع إيران".

عمر الفول محلل سياسي قناة النيل للأخبار الإبادة الجماعية المناوشات الصهيونية الإيرانية

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