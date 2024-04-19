الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"القومى للمرأة" يستعرض مخرجات المشروع الرائد للملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، جلسة نقاشية لعرض نتائج المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات- تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية- العلامة الجماعية- قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر.

شارك في الجلسة النقاشية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، وبمشاركة مى محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، والدكتورة مروة زين، الخبيرة الوطنية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومدرس القانون بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور ياسين الشاذلي الخبير الوطنى بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة عين شمس، وشيماء عقل مسئولة برنامج فريق مشاريع بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد أدارت الجلسة ولاء سليم، المساعدة القانونية لمشروعات التمكين الاقتصادي بالمجلس. 

يأتى ذلك ضمن فعاليات ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات- تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية- العلامة الجماعية- قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر، الذى نظمه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

وأعربت مى محمود عن سعادتها بالوصول لهذه المرحلة من المشروع بتسجيل أول حرفة تراثيه كعلامة جماعية "تلى شندويل"، مشيرة إلى أن هذا يعد نموذجًا للتحرك لتسجيل علامات تجارية لحرف تراثية أخرى في المحافظات المصرية المختلفة.

وأوضحت أن المجلس بدأ بالعمل على النهوض بحرفة التلي منذ إنشائه عام 2000، لافتة إلى أن هذه الحرفة يرجع تاريخها إلى القرن الـ18، حيث تعد من المقتنيات التي كانت تحرص العروس على أخذها ضمن جهاز عرسها. 

وأكدت أن محافظة سوهاج  تضم سيدات مصريات ماهرات يتعاون مع المجلس منذ فترة طويلة، لافتة إلى أنه في عام 2016 عندما اجتمعنا مع السيدة ملك يس أشارت إلى ضرورة  أن نبدأ مما انتهى منه الآخرون، وأن سيدات سوهاج لسن بحاجة إلى  التدريب، ولكن بحاجة إلى تصميمات جديدة مبتكرة تراعي الذوق العالمى وتنهض بالمنتج وهو ما سعينا للقيام به.

من جانبها، أكدت الدكتورة مروة زين، أن فريق عمل المنظمة وفريق المجلس القومي للمرأة نجح في تخطي جميع العقبات والتحديات التى واجهتهم في بداية رحلة توثيق حرفة التلي كحرفة تجارية جماعية.

وأشارت إلى أن التحدي الأكبر كان في تجميع السيدات في علامة جماعية واحدة، وعبرت عن سعادتها بالإنجاز الكبير الذي تحقق بتسجيل أول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية، وتسجيل 20 علامة فردية لمشروعات صغيرة، مشيرة أنه تم وضع هذه المشروعات على طريق الاستدامة.

كما أوضحت أن تسجيل هذه العلامات الفردية  لكل مشروع صغير من مشروعات التلي، قد أضفى روحا جميلة للمشروع، لافتة إلى أن السيدات أصبحن يدركن معنى حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والتصميم. 

وأوضحت أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" والجامعة البريطانية بمصر يمثل نموذجا متكاملا للتعاون الناجح والبناء.

فيما أشادت شيماء عقل، بدور المجلس القومي للمرأة فى تحقيق هذا الإنجاز الكبير فى تسجيل العلامات التجارية مؤكدة أن حق الملكية الفكرية موجود منذ القدم، وأن كل بيت فى مصر له الحق فى امتلاك علامة تجارية.

وأكد الدكتور ياسين الشاذلي أن القانون يوفر الحماية للسيدات، ومن هنا تكمن أهمية المشروع فى حماية تراث مصر، وحماية سيدات سوهاج الذي يعتمد عملهن بشكل كلي على حرفة التلي، مشيدًا بالفترة الوجيزة التى تم فيها إنجاز هذا المشروع العظيم بمشاركة خبراء وطنيين، مضيفًا أن المشروع يستهدف أيضًا تمكين المرأة اقتصاديا.

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