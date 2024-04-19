لسنا نازيين.. محادثة صعبة وقاسية جرت بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية

ذكرت القناة 13 العبرية، أن المحادثة التي جرت بالأمس بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالانا باربوك، بشأن الوضع في قطاع غزة، وصلت إلى لهجات قاسية، حيث نشرت مقتطفات من المحادثة، عندما انتقدت باربوك نتنياهو والوزير ديرمر: “أنتم تقودون إلى المجاعة في غزة”.

وقالت وزيرة الخارجية الألماني لنتنياهو وديرمر: “وضع الجوع في غزة كارثي ومؤلم وفظيع”.

الوزيرة الألمانية قالت إنها تستطيع أن ترى صور الجوع في هاتفها، فنصحها نتنياهو بأن تُدخل هاتفها إلى غزة وتصّور الحياة العادية هناك في الأسواق وشواطئ البحر، لتجيبه الوزيرة بنصيحة عدم استمرار عرض صور غير حقيقية ولا تعبر عن الوضع في غزة، هناك جوع حقيقي في غزة.

‏صرخ نتنياهو وكان رده: “نحن لسنا كالنازيين الذين أنتجوا صورًا مفبركة عن واقع متخيل!”

وتساءلت بربوك: “هل تريدون القول إن أطباءنا بغزة لا يقولون الحقيقة؟ هل تريدون القول إن وسائل الإعلام الدولية تكذب؟”، مطالبة بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثة إن نتنياهو رفع صوته ضد وزيرة خارجية ألمانيا، وأنها رفضت تماما كلامه والصور التي عرضها عليها.