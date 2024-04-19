الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لبذل أقصى جهد لمنع تزايد التصعيد بالشرق الأوسط

أورسولا فون دير
أورسولا فون دير لاين،

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يجب العمل على تعزيز استقرار المنطقة وامتناع جميع الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أخرى، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى بذل أقصى جهد لمنع تزايد حدة التصعيد في الشرق الأوسط.

مسئول أمريكي: قلقون من خطورة الهجمات المضادة المستمرة بين إسرائيل وإيران

في سياق متصل، قال مسئول أمريكي لموقع أكسيوس، إن إسرائيل أبلغتنا بأنها سترد على إيران ولم نتفاجأ مما حدث في أصفهان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف المسئول الأمريكي: "قلقون من خطورة الهجمات المضادة المستمرة بين إسرائيل وإيران".

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية حدة التصعيد الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية

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