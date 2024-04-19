الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة: يجب منح أفق سياسى للشعب الفلسطينى لإقامة دولته

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، باربرا ودورد، ضرورة منح أفق سياسي للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب.


وأشارت باربرا -في كلمتا أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الخميس، بعنوان "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين"- إلى أن غزة أرض مُحتلة ويجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

 

وشددت على أن بلادها ستعمل على دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة في اتخاذها خطوات إصلاحية واستئناف حكمها في غزة والضفة الغربية، موضحة أن امتناع بلادها عن التصويت لصالح مشروع قرار منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة من أجل التركيز على الوضع في قطاع غزة.

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