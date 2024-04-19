المستشار النمساوى: لا يوجد أى أمل فى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى

أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، أنه لا يوجد أى أمل فى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى.

وأضاف المستشار فى تصريحات له: "إننا نريد أن نعمل بشكل جيد مع تركيا على المستوى الدولى ولكن من خلال أشكال أخرى من التعاون"، موضحا أنه قام بحملة من أجل ذلك فى اجتماع رؤساء الحكومات الأوروبية.

وأشار نيهمر إلى أن السياسة الخارجية كانت هى محور قمة الاتحاد الأوروبى اليوم وذلك بالإضافة إلى بحث تداعيات هجوم إيران المباشر على إسرائيل والذى تم صده بنجاح.

وشدد المستشار النمساوى على أهمية وجود نظم الدفاع الجوى الحديثة والمعاصرة معتبرا أن انضمام بلاده إلى نظام الدفاع الجوى الأوروبى المشترك "سكاى شيلد" كان الشيء الصحيح الذى يجب القيام به لحماية النمسا من التهديدات.

يشار إلى أنه كان هناك اتفاق صباح الخميس قبل بدء المحادثات والمفاوضات بين القيادات الأوروبية فى بروكسل على أن إصلاح الاتحاد أمر ضرورى وعاجل.