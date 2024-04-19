الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل وسط توقعات سلبية

ستاندرد آند بورز
ستاندرد آند بورز

خفضت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل إلى A+ من AA- بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة: "ارتفاع حدة المواجهة مع إيران في الآونة الأخيرة يفاقم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالفعل على إسرائيل".

وتابعت في بيانها: "أن نتوقع ارتفاع العجز الحكومي في إسرائيل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024".

وأشار البيان إلى أنه يتوقع وصول صافي الدين الحكومي العام في إسرائيل إلى ذروته عند 66% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

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