أمريكا تطالب إسرائيل بـ"فعل المزيد" لإدخال المساعدات إلى غزة

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أمس الخميس، إن الظروف الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة، وإنه يتعين على إسرائيل فعل المزيد للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع والتنسيق مع وكالات الإغاثة بشأن وقف الصراع.

وأضاف باتيل في إفادة صحفية: "نشهد بعض التقدم الملحوظ فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن الأوضاع داخل غزة لا تزال خطيرة وهناك حاجة إلى فعل المزيد، الأزمة التي نشهدها تتطلب زيادة سريعة لهذه الجهود"