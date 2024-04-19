"نيويورك تايمز" تكشف سيناريوهات منع العنف فى الانتخابات الأمريكية 2024

سلطت صحيفة نيويورك تايمز، الضوء على أزمات خلق العنف في الانتخابات الامريكية في عام 2024، لافتة إلى أن العنف الذي يحيط بالانتخابات الأمريكية في عام 2024 لا يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الديمقراطية الأمريكية فحسب، بل قد يشجع أيضًا المستبدين في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فقد يوصي جاكوب وير القادة السياسيين باتخاذ خطوات لتعزيز الثقة المدنية وإزالة احتمالات العنف قبل موسم الانتخابات عام 2024.

خطر جدي من وقوع اعمال عنف متطرفة قرب الانتخابات الرئاسية الامريكية

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خطر جدي من وقوع أعمال عنف متطرفة قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، حيث ولا تزال العديد من مصادر عدم الاستقرار والمظالم نفسها التي عجلت بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 (إلى جانب التحديات الأخرى لنتائج الانتخابات الأخيرة) موجودة حتى اليوم.

ورغم أن خطر وقوع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات من جانب اليمين المتطرف أعظم، فإن احتمال وقوع أعمال عنف من جانب اليمين المتطرف لا يمكن استبعاده، ويهدد مثل هذا العنف حياة الأفراد والاستقرار السياسي الداخلي للبلاد.

كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض مكانة الولايات المتحدة الدولية وأهداف السياسة الخارجية، في عام سيتم فيه إجراء ما لا يقل عن ثمانين انتخابات حول العالم.

ونوهت الصحيفة إلى أنه ألهم العنف الانتخابي في الولايات المتحدة بالفعل حادثة مماثلة، في البرازيل في يناير 2023، ويمكن أن يؤثر المزيد من الاضطراب على النظام الدولي القائم على القواعد بطرق تضر بمصالح الولايات المتحدة بينما تشرع في جيل جديد في المنافسة الاستراتيجية.

وستستفيد الولايات المتحدة أيضًا من العمل كمحدد للمعايير في العديد من القضايا المرتبطة، مثل المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وصعود الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الانتخابات.

وبالتالي فإن تقليل مخاطر مثل هذه الحالة الطارئة يعد ضرورة ملحة للأمن القومي. يحتاج القادة السياسيون وغيرهم من المشاركين في العملية السياسية والمدنية إلى تنفيذ مجموعة من التدابير لمنع وإدارة التطرف العنيف المرتبط بالانتخابات.

سيناريوهات العنف قبل الانتخابات الامريكية

ويتضمن السيناريو الأول والأكثر إلحاحاً تهديدات بالاغتيال ضد مرشحي الحملات الانتخابية وغيرهم من المسؤولين الحكوميين. ووفقاً لشيموس هيوز وبيت سيمي من جامعة نبراسكا-أوماها، "على مدى السنوات العشر الماضية، تم القبض على أكثر من 500 شخص بتهمة تهديد المسؤولين العموميين. وخط الاتجاه يتصاعد."

وفي السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، تعرضت حياة نائب الرئيس مايك بنس، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والمرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية نيويورك، لي زيلدين، للتهديد.

وطلبت نيكي هيلي، الوصيفة الجمهورية، حماية الخدمة السرية خلال حملتها الانتخابية، مما يشير إلى أن التهديدات العنيفة قد ظهرت بالفعل في هذه الدورة أيضًا. لقد نجت الولايات المتحدة من اغتيال رفيع المستوى لأكثر من نصف قرن.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤخذ عدم النجاح على أنه يشير إلى عدم وجود نوايا. تم التأكيد على هذه النقطة على وجه التحديد في 14 يونيو 2017، عندما فتح متطرف يساري النار على تدريب للبيسبول لجمهوريين في الكونجرس، مما أدى إلى إصابة عضو الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز بجروح خطيرة قبل أن يقتل على يد شرطة الكابيتول التابعة لعضو الكونجرس.