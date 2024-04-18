الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

غدا.. مكتبة مصر الجديدة تستضيف ندوة "الكتاب بين عصري جوتنبرج وزوكربيرج"

الكتاب بين عصري جوتنبرج
الكتاب بين عصري جوتنبرج وزوكربيرج

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة، ندوة تحت عنوان  "الكتاب بين عصري جوتنبرج وزوكربيرج"، وتنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

تعقد الندوة غدا الجمعة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا؛ بمكتبة مصر الجديدة العامة ويديرها المهندس زياد عبد التواب - عضو اللجنة ومساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى. 

ويشارك في الندوة كل من الدكتور  محمد حجازي، عضو اللجنة واستشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، والدكتور محمد خليف، مقرر اللجنة  واستشاري الابتكار والتحول الرقمي، والمهندس  محمد عزام، عضو اللجنة استشاري الابتكار والتحول الرقمي.

المجلس الأعلى للثقافة 

فى عام 1956 صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية فى ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى ؛ الأمر الذى دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة.

وبعد عامين أصبح المجلس مختصًا كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.. وعلى مدى ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر.

وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد " المجلس الأعلى للثقافة " بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة. ويتولى إدارته وتوجيه سياساته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى المسميات بل تطور فى الدور والأهداف، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر من خلال لجانه التى تبلغ ثمانيًا وعشرين لجنة، والتى تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات.

المجلس الأعلى للثقافة الكتاب بين عصري جوتنبرج و زوكربيرج لجنة الثقافة الرقمية حقوق المؤلف الدكتور محمد حجازي

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف أصفهان بصواريخ إسرائيلية

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

عاجل.. التلفزيون الرسمى الإيرانى: وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد

عاجل.. انفجارات قرب مطار أصفهان.. ومسؤول أمريكى: إسرائيل شنت هجوما على إيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة

انتهاك للقانون الدولى.. إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟