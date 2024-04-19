الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

كتاب "حي بن يقظان ـ لابن طفيل".. جديد يسري عبد الغني

حي بن يقظان
حي بن يقظان

صدر حديثا عن دار غراب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، كتاب “حي بن يقظان ـ لابن طفيل ..رحلة المعرفة الإنسانية بين النظائر والأصداء”، للباحث في التراث الثقافي الدكتور يسري عبد الغني.

يؤكد الكاتب والأكاديمي الدكتور يسري عبد الغني عبر الدرس والتحليل والتوثيق  على أن التفرد في اعتماد الفكرة، والابتكار في البناء الفني، والبراعة في المعالجة، والفعالية في الإيحاء، وهي أهم خصائص قصة (حي بن يقظان) التي كتبها العالم والأديب والطبيب والفيلسوف الأندلسي أبو بكر محمد بن طفيل، عارضًا بها، دارسًا من خلالها سيرة المعرفة الإنسانية، عبر سيرة ربيب ظبية متوحد دعي باسم (حي بن يقظان)، وتمكن بفطرته الفائقة من الارتقاء بالمعرفة من الحواس والتجربة إلى المعرفة العقلية القائمة على نتائج ومعطيات ما جربه وخبره في عالم الكون والفساد حتى الخلوص إلى الحكمة المشرقية.

يؤكد عبد الغني أنها رحلة المعرفة الإنسانية التي يتجول الكتاب معها عبر 17 فصلا موثقة مرجعيا بين نظائرها وأصدائها في دروب الفكر الإنساني عبر العصور انطلاقا من منهج مقارني.

txt

صدور كتاب "تاريخ الكنيسة القبطية الكاثوليكية"

 يسري عبد الغني 

رئيس ومؤسس مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية‏ لدى ‏مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية‏.

ألف أكثر من 55 كتاباً في عدد من المجالات، منها في الفكر والثقافة والأدب والتاريخ والنقد، وحقق العديد من الكتب في التراث العربي والإسلامي، ومن مؤلفاته:

أساس سلطان الحاكم في الدولة الإسلامية، إتحاف النبلاء بأخبار وأشعار الكرماء والبخلاء، الرسالة الألواحية: في العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية، المدنية العربية الإسلامية : نظرات في الأصول و التطور، أن هذان لساحران، تطهير العيبة من دنس الغيبة، ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان أخت طرفة بن العبد.

دار غراب للطباعة والنشر كتاب حي بن يقظان ـ لابن طفيل التراث الثقافي الأكاديمي الدكتور يسري عبد الغني دروب الفكر الإنساني

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عودة عمل الموظفين "أون لاين" يوم الأحد؟.. مجلس الوزراء يوضح الحقيقة

عاجل.. تقارير أمريكية تكشف موعد اجتياح رفح

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

ردود أفعال دولية متباينة بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران

إعلام عبرى: هجوم أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى وليس بمسيرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط في المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتّى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة