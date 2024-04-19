كتاب "حي بن يقظان ـ لابن طفيل".. جديد يسري عبد الغني

صدر حديثا عن دار غراب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، كتاب “حي بن يقظان ـ لابن طفيل ..رحلة المعرفة الإنسانية بين النظائر والأصداء”، للباحث في التراث الثقافي الدكتور يسري عبد الغني.

يؤكد الكاتب والأكاديمي الدكتور يسري عبد الغني عبر الدرس والتحليل والتوثيق على أن التفرد في اعتماد الفكرة، والابتكار في البناء الفني، والبراعة في المعالجة، والفعالية في الإيحاء، وهي أهم خصائص قصة (حي بن يقظان) التي كتبها العالم والأديب والطبيب والفيلسوف الأندلسي أبو بكر محمد بن طفيل، عارضًا بها، دارسًا من خلالها سيرة المعرفة الإنسانية، عبر سيرة ربيب ظبية متوحد دعي باسم (حي بن يقظان)، وتمكن بفطرته الفائقة من الارتقاء بالمعرفة من الحواس والتجربة إلى المعرفة العقلية القائمة على نتائج ومعطيات ما جربه وخبره في عالم الكون والفساد حتى الخلوص إلى الحكمة المشرقية.

يؤكد عبد الغني أنها رحلة المعرفة الإنسانية التي يتجول الكتاب معها عبر 17 فصلا موثقة مرجعيا بين نظائرها وأصدائها في دروب الفكر الإنساني عبر العصور انطلاقا من منهج مقارني.

يسري عبد الغني

رئيس ومؤسس مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية‏ لدى ‏مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية‏.

ألف أكثر من 55 كتاباً في عدد من المجالات، منها في الفكر والثقافة والأدب والتاريخ والنقد، وحقق العديد من الكتب في التراث العربي والإسلامي، ومن مؤلفاته:

أساس سلطان الحاكم في الدولة الإسلامية، إتحاف النبلاء بأخبار وأشعار الكرماء والبخلاء، الرسالة الألواحية: في العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية، المدنية العربية الإسلامية : نظرات في الأصول و التطور، أن هذان لساحران، تطهير العيبة من دنس الغيبة، ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان أخت طرفة بن العبد.