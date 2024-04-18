الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولى: 2024 سيشهد التعافى الكامل من تبعات الأزمة الاقتصادية

مدبولى
مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول استمرار منافذ بيع السلع التابعة للدولة، إنها ستستمر على مدار العام بتكليفات كل محافظة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أذاعته "إكسترا نيوز": "الكلام هياخد وقته إحنا مخرجناش من الأزمة ولكن الإجراءات ماشية في التحسن، عام 2024 سيشهد التعافى الكامل من تبعات الأزمة الاقتصادية اللي واقعين فيها".

وتابع: "المسار نزولي في الأسعار وهستمر الفترة الجاية وهنتابعه، طالما السياسة النقدية مستقرة وتوافر للعملة الصعبة، والمصانع شغالة بكامل طاقتها هنقدر نتابع الموضوع الفترة المقبلة بشكل كامل".

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