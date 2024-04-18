تأجيل محاكمة المتهمين بالاتجار فى البشر بالعجوزة لـ 14 مايو المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بالاتجار في البشر عن طريق عرض طفل عبر تطبيق "فيس بوك" في العجوزة إلى جلسة 14 مايو المقبل للمرافعة.

كانت المحكمة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة الاتجار في البشر في العجوزة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5455 لسنة 2023 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 5408 لسنة 2023 الجيزة، عن قيام المتهمين"رشا ن"، و"منه ع"، بإنشاء صفحة عبر تطبيق الفيس بوك وخلالها عرض طفل رضيع للبيع عبر الصحفة بمقابل 40 ألف جنيه، على الفور تم القبض عليهما وبمواحجتهما أقروا بارتكابهما الواقعة.