الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالاتجار فى البشر بالعجوزة لـ 14 مايو المقبل

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بالاتجار في البشر عن طريق عرض طفل عبر تطبيق "فيس بوك" في العجوزة إلى جلسة 14 مايو المقبل للمرافعة.

كانت المحكمة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة الاتجار في البشر في العجوزة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5455 لسنة 2023 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 5408 لسنة 2023 الجيزة، عن قيام المتهمين"رشا ن"، و"منه ع"، بإنشاء صفحة عبر تطبيق الفيس بوك وخلالها عرض طفل رضيع للبيع عبر الصحفة بمقابل 40 ألف جنيه، على الفور تم القبض عليهما وبمواحجتهما أقروا بارتكابهما الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين الاتجار في البشر فيس بوك النيابة العامة الدستور حوادث

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بالفيوم

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

مدبولى: الانخفاضات فى الأسعار تصل إلى 30% الفترة المقبلة

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

نقيب الجزارين: انخفاض أسعار اللحوم البلدية بنسبة 15%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين