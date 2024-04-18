الخميس 18 أبريل 2024
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"إكسترا نيوز" ترصد إجمالى المساعدات المصرية لغزة عبر معبر رفح خلال 24 ساعة

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لغزة عبر معبر رفح

أكد إبراهيم عزت، مراسل قناة “إكسترا نيوز”، وجود مئات الشاحنات التي تستعد للعبور إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبوسالم، لافتًا إلى أن مصر خلال الأسابيع الماضية، كانت تستهدف دخول 300 شاحنة يوميًا، وهناك بعض الأيام التي تتعدى هذا الرقم بمئات الشاحنات بحلول عيد الفطر وخلال شهر رمضان وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف “عزت” خلال كلمته على الهواء مع الإعلامية دارين مصطفى، بغرفة الأخبار المُذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أن معبر رفح يعمل على مدار الساعة منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا دخول آلاف الجرحى الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مع استمرار استقبال المعبر عشرات بشكل يومي من المصابين والمرافقين لهم.

وتابع أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق عددًا من القوافل الإنسانية والإغاثية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، لافتًا إلى أن الأمس كان إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من القافلة السادسة من قوافل التحالف.

اكسترا نيوز الرئيس السيسي مصر شهر رمضان قطاع غزة

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