الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع تكرم عبدالحميد باشا بدوى.. أول قاضٍ مصرى بمحكمة العدل الدولية

عبد الحميد باشا بدوي
عبد الحميد باشا بدوي

تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع احتفالية خاصة يوم السبت المقبل لتكريم عبدالحميد باشا بدوي أول قاضٍ مصري وعربي بمحكمة العدل الدولية والرئيس الأسبق للجمعية، بمناسبة صدور أول كتاب عن سيرته "عبقري القانون" للكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

عبدالحميد باشا بدوي 

وقد وجهت الجمعية الدعوة لعدد كبير من شيوخ القضاة وأساتذة القانون وسفراء الخارجية، للمشاركة في تكريم بدوي باشا الذي ترأس وفد مصر في توقيع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 وكان يشغل وقتها منصب وزير الخارجية في حكومة النقراشي باشا، كما كان أول مصري يرأس هيئة قضايا الدولة، وكان الفقيه الدستوري الكبير عبدالرازق السنهوري باشا يصفه بأنه أكبر عبقرية قانونية مصرية في القرن العشرين، وانتخب قاضيا بمحكمة العدل الدولية منذ تأسيسها لما يقرب من عشرين عاما.

عبد الحميد باشا بدوي 

وتحضر أسرة بدوي باشا حفل تكريمه بمقر الجمعية 16 شارع رمسيس في الرابعة من عصر السبت المقبل، كما وجهت الدعوة لأحفاد شخصيات سياسية كبيرة ممن ارتبط تاريخ بدوي باشا بهم وبينهم أحفاد النقراشي باشا وطلعت حرب باشا.

والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أنشأها الأمير أحمد فؤاد عام 1909 قبل وصوله لعرش مصر، وتولى بدوي باشا رئاستها لمدة 27 عاما وحتى رحيله عام 1965.

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى دورى الأبطال

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين