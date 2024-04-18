الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع تكرم عبدالحميد باشا بدوى.. أول قاضٍ مصرى بمحكمة العدل الدولية

تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع احتفالية خاصة يوم السبت المقبل لتكريم عبدالحميد باشا بدوي أول قاضٍ مصري وعربي بمحكمة العدل الدولية والرئيس الأسبق للجمعية، بمناسبة صدور أول كتاب عن سيرته "عبقري القانون" للكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

عبدالحميد باشا بدوي

وقد وجهت الجمعية الدعوة لعدد كبير من شيوخ القضاة وأساتذة القانون وسفراء الخارجية، للمشاركة في تكريم بدوي باشا الذي ترأس وفد مصر في توقيع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 وكان يشغل وقتها منصب وزير الخارجية في حكومة النقراشي باشا، كما كان أول مصري يرأس هيئة قضايا الدولة، وكان الفقيه الدستوري الكبير عبدالرازق السنهوري باشا يصفه بأنه أكبر عبقرية قانونية مصرية في القرن العشرين، وانتخب قاضيا بمحكمة العدل الدولية منذ تأسيسها لما يقرب من عشرين عاما.

عبد الحميد باشا بدوي

وتحضر أسرة بدوي باشا حفل تكريمه بمقر الجمعية 16 شارع رمسيس في الرابعة من عصر السبت المقبل، كما وجهت الدعوة لأحفاد شخصيات سياسية كبيرة ممن ارتبط تاريخ بدوي باشا بهم وبينهم أحفاد النقراشي باشا وطلعت حرب باشا.

والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أنشأها الأمير أحمد فؤاد عام 1909 قبل وصوله لعرش مصر، وتولى بدوي باشا رئاستها لمدة 27 عاما وحتى رحيله عام 1965.