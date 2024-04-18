الخميس 18 أبريل 2024
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سياسي

أحمد محسن: الأوضاع في دول الجوار أثرت على مصر ولولا الإصلاح الاقتصادي لكانت الفاتورة أفدح 

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن ما يحدث في دول الجوار أثر على مصر والتي تدفع فاتورة أمنية واقتصادية جراء ذلك، لافتا الى الأوضاع في غزة واليمن وتدهور الوضع في السودان.

ولفت محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر عانت في فترة من الفترات لهجمات إرهابية نتيجة عدم الاستقرار في ليبيا، والآن الأوضاع المضطربة في السودان وقطاع غزة واليمن تؤثر عليها بشكل أو بآخر، لافتا: إلى ما يحدث من الحوثيين في اليمن وهجماتهم على السفن في البحر الأحمر وانخفاض ايرادات قناة السويس، علاوة على الأوضاع المتدهورة في السودان والحرب الموجودة منذ شهور في قطاع غزة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى جهود مصر المتواصلة لحل الأزمة في السودان والتهدئة في البحر الأحمر وايقاف الحرب في غزة.

وأضاف النائب احمد محسن،: أنه لولا خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي التي اتخذتها مصر بشجاعة وبتوجيهات السيسي لكانت هذه الأزمات تأثيرها أفدح على الاقتصاد المصري، وأكبر بكثير مما هو موجود الآن ويضر بأمن البلاد، مختتما: مصر قوية اقتصاديا وهو ما يثبته تحمل اقتصادها كل هذه الأزمات.

المبادرات الرئاسية نجحت في تغيير واقع المصريين

على صعيد آخر، قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن المبادرات الرئاسية نجحت في تغيير واقع المصريين وتحقيق حلم المشروع التنموي الكبير، الذي يقوده الرئيس السيسي، لافتا إلى ما قدمته مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة من دعم لملايين المصريين.

ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن تقديم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، عمل على مدّ شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن، ومن لديهم عجز كلى أو إعاقة، لافتا إلى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، حيث تمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا، وهى مبالغ ضخمة تقدمها الدولة بتوجيهات السيسي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

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