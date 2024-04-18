الخميس 18 أبريل 2024
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عالم

تفاصيل زيارة وزير الدولة للعلوم والثقافة والسياحة بولاية ساكسونيا الألمانية إلى مصر

جريدة الدستور

قام وزير الدولة للعلوم والثقافة والسياحة بولاية ساكسونيا، د. أندرياس هاندشوه بزيارة إلى مصر في الفترة من ١٤ إلى ١٧ أبريل الجاري. وتركزت محادثاته على توسيع نطاق التعاون مع مصر في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي وحركة تنقل العمال المهرة إلى ألمانيا.

وقد تبادل وفد الوزير وجهات النظر حول تلك الموضوعات مع د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لتكثيف التعاون فيما بينهما في مجالات علوم الحاسب الآلي والعلوم الطبيعية والطب والهندسة.

الوفد الألماني برفقة سفير ألمانيا في القاهرة 

تعاون ومذكرات تفاهم

خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم أكد الوزير أيمن عاشور على أهمية التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مما يؤدي إلى دعم التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وقد أكد د.أندرياس هاندشوه على رغبة بلاده في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وفي دعم علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا. كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات العريقة بين الجانبين.

توقيع مذكرة التفاهم

جدير بالذكر أنه إلى جانب تبادل الآراء في وزارة التعليم العالي فقد التقى وزير الدولة هاندشوه بممثلين عن مختلف المؤسسات الألمانية بما في ذلك إدارة مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) والمعهد الألماني للآثار (DAI). كما تبادل الوفد وجهات النظر مع ممثلي مختلف الجامعات بما في ذلك الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وقد رافق الدكتور هاندشو كل من وزير الدولة الدكتور/ كلاوس ديتر باربكنشت، رئيس جامعة فرايبرج للتعدين والتكنولوجيا ورئيس مؤتمر رؤساء جامعات ساكسونيا، والدكتور/ ألكسندر كراتش، رئيس جامعة تسيتاو/ جورليتس للعلوم التطبيقية ونائب رئيس مؤتمر رؤساء جامعات ساكسونيا.

يذكر أنه في شهر مارس الماضي، أعلن مدير إدارة الثقافة والمجتمع بوزارة الخارجية الألمانية رالف بيستى، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزير التربية والتعليم رضا حجازى لإقامة 100 مدرسة مصرية – ألمانية فى مختلف أنحاء البلاد، بحضور السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان وذلك فى العاصمة الإدارية الجديدة.يذكر أن هناك تاريخ طويل من التعاون التعليمى الوثيق  بين ألمانيا ومصر.

مصر المانيا تعاون وزير الدولة للعلوم والثقافة والسياحة ساكسونيا

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