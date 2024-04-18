المصريين الأحرار يهنئ أسيوط بالعيد القومى: تاريخها حافل بالإنجازات

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أهالي محافظة أسيوط العريقة والقيادات التنفيذية بذكرى عيدها القومي، وتخليدًا لتاريخها الحافل بالإنجازات.

المصريين الأحرار يهنئ أسيوط بالعيد القومي

وقال الحزب، في بيان صحفي، إن محافظة أسيوط قلب الصعيد كانت قاعدة للإقليم الثالث عشر للدولة الفرعونية القديمة وكان دورها حيويًا في حرب الهكسوس، ويتزامن عيدها القومي يوم 18 أبريل من كل عام، بذكرى ثورة أهالى بنى عدى التابعة لمركز منفلوط، ضد الحملة الفرنسية عام 1799، التي شهدت استشهاد نحو 3 آلاف شهيد من الأهالى قدموا أرواحهم فداءً للوطن فى سبيل المحافظة على أرضهم ضاربين أروع الأمثلة في الدفاع عن بلادهم.

وثمن حزب المصريين الأحرار دور أهالي أسيوط في بناء وتطوير المحافظة جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية وجهود القيادة التنفيذية، ويؤكّد على تعضيده الخطوات الرامية لمزيد من التقدم.

على صعيد آخر، قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن المبادرات الرئاسية نجحت في تغيير واقع المصريين وتحقيق حلم المشروع التنموي الكبير، الذي يقوده الرئيس السيسي، لافتًا إلى ما قدمته مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة من دعم لملايين المصريين.

ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن تقديم المساعدات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا عمل على مدّ شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليست لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن، ومن لديهم عجز كلى أو إعاقة، لافتًا أيضًا إلى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، حيث تمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويًا، وهى مبالغ ضخمة تقدمها الدولة بتوجيهات السيسي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.