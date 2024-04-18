بينها تحليل الدراما التليفزيونية بمكتبة المستقبل.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

"تحليل الدراما التليفزيونية"، واحدة من الفعاليات والأمسيات الثقافية والفنية، والتي يحتشد بها اليوم الخميس، ونستعرضها لكم راصدين توقيتاتها وأماكنها في أجندة الدستور الثقافية.

تحليل الدراما التليفزيونية بمكتبة المستقبل

ففي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة المستقبل العامة، بمقرها الكائن بشارع جسر السويس، ندوة بعنوان “تحليل الدراما التليفزيونية”، يقدمها ويتحدث فيها الناقد الفني، دكتور عمرو توفيق.

ويتناول اللقاء، ماهية الدراما التليفزيونية - نشأة الدراما التليفزيونية وتطورها - عناصر الدراما التليفزيونية - قراءة الدراما التليفزيونية - تحليل الدراما التليفزيونية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد الدراسات المسيحية بالشرق الأوسط، والتابع لكلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة، بمقره الكائن في العباسية، في الواحدة ظهرا، ندوة تحت عنوان “مداخلات نظرية في تاريخ الأقباط والمسيحية الشرقية”.

رواية “التحول” على طاولة نادي الأدب التشيكي

وضمن أجندة الدستور الثقافية، ينظم نادي الأدب التشيكي، في الخامسة مساء، أمسية ثقافية للاحتفاء بالكاتب الألماني فرانز كافكا، ومناقشة لروايته “التحول”، وذلك بمقر معهد جوته بوسط البلد، تقدم الأمسية وتديرها الكاتبة نورا ناجي.

وفي ذات السياق، يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة مساء، فعاليات المعرض الشخصي للفنان التشكيلي مدحت السعودي، والذي يقام تحت عنوان “سمات إنسانية”، وذلك بقاعة نهضة مصر في مركز محمود مختار الثقافي، بمقره الكائن في 5 شارع التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي. ويستمر المعرض حتي 5 مايو 2024.

كما يفتتح ــ وفي نفس التوقيت السادسة مساء اليوم الخميس ــ الفنان دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان النحات وائل الشافعي، والذي يقام تحت عنوان "أبيض وأسود"، في قاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، بمقره الكائن في 5 شارع التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي. ويستمر المعرض حتى 5 مايو 2024.

دماء على الثوب الأبيض بمركز جمال عبد الناصر

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستأنف مركز جمال عبد الناصر الثقافي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والمصف مساء، فعالياته وأنشطته، من خلال أمسية ثقافية لمناقشة رواية “دماء علي الثوب الأبيض”، للكاتب الروائي فؤاد فرغلي، وذلك ضمن فعاليات برنامج البيت الذي ينظمه المركز، وتعقد الندوة في مكتبة جمال عبد الناصر بالإسكندرية، ويناقش الرواية كل من: الناقدة دكتورة شهد هشام، والناقد وحيد مهدي.

وفي السابعة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، أمسية فنية تحييها فرقة “نور الحياة”، للموسيقي والغناء، في حفل فريد من نوعه يهدف لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإبراز مواهبهم الخارقة تحت قيادة المايسترو دكتور محسن صادق.

الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي وجاهين

وفي أجندة الدستور الثقافية، تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، في الثامنة مساء، ذكرى اثنين من عمالقة الكلمة هما عبد الرحمن الأبنودي وصلاح جاهين وذلك فى الثامنة مساء على مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم إبداعات الشاعرين والتى تعاونا خلالها مع كبار الملحنين وشكلت جانبا من الوجدان الفنى للمجتمع المصرى والعربى منها ليلة امبارح، الهوا هوايا، أحضان الحبايب، التوبة، عدوية، يا ليلة ما جاني الغالي، بان عليا حبه، عيون القلب، أنا هنا يا ابن الحلال، سيبولي قلبي وارحلوا، اسمراني اللون، الدنيا ربيع، ابنك يقولك يا بطل.. أداء أيمن مصطفى، ياسر سعيد، السيد وهب الله، ندي غالب، دعاء رجب، هويدا صلاح، شمس إبراهيم، وآلاء أيوب.