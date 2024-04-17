الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محمد شوقى وخالد مرتجى يؤديان واجب العزاء فى والد وليد سليمان (صور)

عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان

حرص كل من كابتن محمد شوقي، لاعب نادي الأهلي السابق ونائب قطاع الناشئين بنادي الأهلي، وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في والد كابتن  وليد سليمان، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

عزاء والد وليد سليمان

وكان قد توفي والد كابتن وليد سليمان، لاعب نادي الأهلي، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، يوم الإثنين الماضي، وقد كان تولى وليد سليمان منصب رئيس قطاع الناشئين بنادي الأهلي منذ أغسطس 2023.

وكتب وليد عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

ويُقام مساء اليوم الأربعاء، عزاء والد وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بنادي الأهلي، بقاعة السلام في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وفاة والد وليد سليمان

وتوفي والد وليد سليمان لاعب الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، يوم الإثنين الماضي بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد مروره بأزمة صحية.

وتم نقل الجثمان لمحافظة المنيا عقب الوفاة مباشرة، لإتمام مراسم دفن الجثمان والذي تم دفنه بمقابر العائلة عقب صلاة العصر في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

الأهلي ينعي والد وليد سليمان

ونعى مجلس إدارة نادي الأهلي، والد وليد سليمان، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حرص العديد من نجوم الكرة عبر حساباتهم على تعزية لاعب الأهلي في وفاة والده.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الأهلي، بيان تعزية لوالد اللاعب السابق وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، والذي جاء كالتالي:

«الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، في وفاة «والده»، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».

عزاء والد وليد سليمان

عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان
عزاء والد وليد سليمان
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