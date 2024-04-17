الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ما مصير الشركات المتقاعسة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور؟.. وزارة العمل تكشف

الأجور
الأجور

أكد عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن هناك لجنة مشكلة لمراقبة تفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، موضحًا أنه يجب على الشركات المتعثرة أن تتقدم بطلب إلى المنظمة الخاصة بها، ثم تأخذها هذه المنظمة وترفقها إلى لجنة التظلمات، التي يترأسها وزير العمل حسن شحاتة.

وأضاف خضر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة التظلمات تبحث الأوراق المقدمة من قبل الشركات المتعثرة بشكل دقيق للغاية، للتأكد من مدى مصداقية صاحب العمل، وبالتالي يتم إصدار قرار بالإعفاء لوقت معين حتى تتعافي هذه المنشأة.

وحذر المتحدث باسم وزارة العمل، المؤسسات والمنشآت التي تتقاعس عن تفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور؛ لأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وذلك وفقًا للمادتين 34 و46 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بالمستحقات المالية للعاملين.

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