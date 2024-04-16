الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 16 متهمًا بتهريب المهاجرين لـ13 مايو

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، تأجيل محاكمة 16 متهمًا لاتهامهم بتهريب المهاجرين لجلسة 13 مايو المقبل.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بانهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسسوا وآخرين مجهولين فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعمالها واستقطاب المهاجرين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية عن كل مهاجر.

وصول المتهمين في قضية فساد وزارة الري لمحكمة جنايات القاهرة

وارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ومن ضمنهم المجني عليهما  ذات الطابع غير الوطني وكان ذلك من خلال تلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض سالفة الذكر بأن تولوا معًا تدبير انتقال المهاجرين طيرانًا للسفر من مصر للولايات المتحدة بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم- للخطر والمعاملة المهينة وغير الإنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجيًا على النحو المبين بالتحقيقات.

القاهرة التجمع الخامس المستشار مدبولى كساب تهريب المهاجرين قسم أول أكتوبر

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