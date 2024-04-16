رئيس وكالة الطاقة الذرية: ليس لدينا معلومات حول وجود برنامج نووى إيرانى

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أمس الاثنين، إن احتفاظ إيران باحتياطيات كبيرة من اليورانيوم المخصب لا يعني أن طهران تمتلك أسلحة نووية.

وأضاف جروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست لديها معلومات حول وجود برنامج نووي إيراني، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأشار جروسي إلى أن: "حقيقة تراكم اليورانيوم عند مستوى مرتفع للغاية لا تعني تلقائيًا أن لديك أسلحة نووية".

ونوه جروسي أيضًا بأنه يخطط لزيارة روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب.