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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مدينة أوديسا الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن صفارات الإنذار تدوي في مدينة أوديسا الأوكرانية.

الحرب على أوكرانيا 

وكان قد أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من قبل عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد، لافتًا إلى أن هذا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نعم، لدينا خطة لهجوم مضاد"، مؤكدًا أن أوكرانيا تحتاج إلى أنظمة أسلحة حديثة من الشركاء، بما في ذلك الولايات المتحدة.

كما أعرب عن أمله في أن تتلقى أوكرانيا التقنيات الحديثة من شركائها لإنتاج أحدث أنواع الأسلحة.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الحرب في أوكرانيا الحرب الأوكرانية الروسية

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