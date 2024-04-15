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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد الطاهري: الصحافة القومية درع من دروع هذا البلد

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن الصحافة القومية درع من دروع هذا البلد، فهي درع ثقافي ودرع للقوة الناعمة، متابعًا: "معارك هذا الوطن وأحلامه وطموحاته تُوثق على أوراق الصحف القومية.

وأضاف “الطاهري” خلال تقديم برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "حلقة اليوم خاصة، ونتشرف باستضافة السادة رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية، فمنذ أيام حدثت التغييرات الصحفية، وأهمية التغييرات أنها شملت الإصدارات الكبرى الأهرام والأخبار والجمهورية".

كما أكد أن تحديات الصحف القومية كبيرة، ومعلق عليها طموحات وآمال كثيرة.

كما هنأ “الطاهري” جمهور نادي الزمالك بعد فوزه على غريمه النادي الأهلي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، متابعًا: "هارد لك للنادي الأهلي وجمهوره".

أحمد الطاهري الصحافة القومية كلام فى السياسة برنامج كلام فى السياسة

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