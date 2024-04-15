الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"العصا الدامية".. كيف أنهى عاطل حياة شاب وأصاب شقيقه في طوخ

جثة
جثة

"كانت ساعة شيطان ياباشا" أقوال واعترافات مثيرة أدلى بها قاتل شاب وكان يشرع في قتل شقيقه الذي أصيب بطعنات وجروح غائرة كانت تنهي حياته في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث أمرت جهات التحقيق بحبس الجاني 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقف المتهم أمام جهات التحقيق وسرد تفاصيل الواقعة، قائلا أنا شغال سواق، وتوجهت لتغيير زيت السيارة التي أعمل بها، لدى المجني عليه " القتيل" ولكن حدث بيننا خلاف ومشادة كلامية، والشيطان شاطر وتحولت إلى مشاجرة.

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أضاف المتهم حينما حدثت المشاجرة أحضرت عصا كانت معي في السيارة واشتكبت مع القتيل وضربته بشده، فتدخل شقيقه فوجهت له بعض الضربات مما أدى إلى إصابته.

وكشف المتهم بعد أن تعديت على صاحب محل الزيوت وشقيقه، هربت من مكان الحادث، ولم أتوقع أن يموت، وبعد أن هربت ألقيت العصا الخشبية التي استخدمتها في الحادث في أحد الأماكن ولا أعلم مكانها.

 

كان ورد إخطارا إلى اللواء نبيل سليم مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، من  مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية يفيد استقال إحدى المستشفيات مالك محل تغيير زيوت "توفى إثر إصابته" بجروح متفرقة - شقيقه سائق "مُصاب بجروح متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، توصلت تحرياته إلى أن المتهم يعمل سائق، ونجحت المباحث في ضبطه، واتخاذ اللازم ضده.

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