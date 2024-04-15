الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر سقوط "ميكروباص" فى إحدى الترع بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 4 أشخاص إثر سقوط سيارة "ميكروباص" في ترعة على طريق البراجيل بمحافظة الجيزة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بسقوط "ميكروباص" في ترعة على طريق البراجيل.

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية في الجيزة بوحدات الإنقاذ مصحوبة بأوناش المحافظة، إلى موقع الحادث وتم انتشال السيارة من الترعة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد السيارة الميكروباص على طريق البراجيل باتجاه أوسيم اختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما نتج عنه سقوطها وإصابة 4 أشخاص.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 أشخاص محافظة الجيزة سقوط سيارة ميكروباص ترعة على طريق البراجيل مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة

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