القبض على رجلين وامرأة فى السعودية بسبب "إيحاءات جنسية"

ألقت السلطات السعودية، مساء اليوم الإثنين، القبض على رجلين وامرأة بسبب فيديو إيحاءات جنسية بالعاصمة الرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فإنه تم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وقبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية السودانية، لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا بمضامين ذات دلالات وإيحاءات جنسية ومنافية للآداب العامة وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.