ازاي تحافظ على هدوء أعصابك خلال مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك وتقبل النتائج
يلتقي الأهلي مع الزمالك فى السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة في قمة الدوري المصري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية، في مواجهة مثيرة وطموح جمهوري مشتعل.
مباراة الأهلي والزمالك
وتعد مشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من المباريات التي ينتظرها عشاق الفريقين منذُ بداية الدوري الجاري، لذا، من المرجح أن تأتي المباراة بلحظات مرهقة، يمكن أن تتسبب في ارتفاع معدل ضربات قلب المشجعين، وقد تصل إلى النوبة القلبية نتيجة التشجيع المرتبط بالتوتر والقلق أثناء مشاهدة المباريات مما يشكل خطر كبير على صحة المشجع، لذلك يقدم "الدستور" بعض النصائح لتهدئة الاعصاب أثناء مشاهدة مباراة القمة.
تمارين التنفس
أحد الأعراض الأكثر شيوعًا للقلق قبل وأثناء المباراة هو صعوبة التنفس، ويمكنك محاربة القلق أثناء المباراة، وتعلم التحكم في تنفسك وأداء الطريقة التي تحتاج إليها، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من القلق الشديد قبل المباراة، يمكن أن تساعدك تمارين التنفس على إعادة التركيز على المهمة.
تمارين التنفس
إطالة الزفير - هذا كله يتعلق بإبطاء تنفسك، وبعد أن تأخذ نفسًا عميقًا، حاول الزفير ببطء قدر الإمكان. كرر ذلك لأطول فترة ممكنة – دقيقتين على الأقل.
نصائح للتعامل مع نتائج المباريات
- يمكن أن تكون إدارة القلق الرياضي أمرًا صعبًا، ولكن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد. أحد الأساليب هو ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق أو التصور، لتهدئة عقلك وجسمك، بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد أهداف واقعية، والتركيز على اللحظة الحالية، واستخدام الحديث الذاتي الإيجابي يمكن أن يساعد في تحويل عقليتك من القلق إلى الثقة، ومن المهم أيضًا الحفاظ على منظور متوازن وتذكر أن الرياضة تهدف إلى أن تكون ممتعة فقط.
- توقع الأسوأ في هذه الحالة، حتى لو كنت لا ترغب في ذلك.
- تخيل السيناريو الأسوأ عدة مرات في عقلك.