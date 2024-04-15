الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ازاي تحافظ على هدوء أعصابك خلال مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك وتقبل النتائج

مباراة القمة
مباراة القمة

يلتقي الأهلي مع الزمالك فى السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة في قمة الدوري المصري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية، في مواجهة مثيرة وطموح جمهوري مشتعل.

مباراة الأهلي والزمالك 

وتعد مشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من المباريات التي ينتظرها عشاق الفريقين منذُ بداية الدوري الجاري، لذا، من المرجح أن تأتي المباراة بلحظات مرهقة، يمكن أن تتسبب في ارتفاع معدل ضربات قلب المشجعين، وقد تصل إلى النوبة القلبية نتيجة التشجيع المرتبط بالتوتر والقلق أثناء مشاهدة المباريات مما يشكل خطر كبير على صحة المشجع، لذلك يقدم "الدستور" بعض النصائح لتهدئة الاعصاب أثناء مشاهدة مباراة القمة.

سر استبعاد شيكابالا من مباراة القمة 127 أمام الأهلى الليلة

عاجل| «الدستور» يكشف تشكيل الزمالك الأقرب فى مباراة القمة أمام الأهلى

تمارين التنفس

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا للقلق قبل وأثناء المباراة هو صعوبة التنفس، ويمكنك محاربة القلق أثناء المباراة، وتعلم التحكم في تنفسك وأداء الطريقة التي تحتاج إليها، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من القلق الشديد قبل المباراة، يمكن أن تساعدك تمارين التنفس على إعادة التركيز على المهمة.

تمارين التنفس

إطالة الزفير - هذا كله يتعلق بإبطاء تنفسك، وبعد أن تأخذ نفسًا عميقًا، حاول الزفير ببطء قدر الإمكان. كرر ذلك لأطول فترة ممكنة – دقيقتين على الأقل.

نصائح للتعامل مع نتائج المباريات

  • يمكن أن تكون إدارة القلق الرياضي أمرًا صعبًا، ولكن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد. أحد الأساليب هو ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق أو التصور، لتهدئة عقلك وجسمك، بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديد أهداف واقعية، والتركيز على اللحظة الحالية، واستخدام الحديث الذاتي الإيجابي يمكن أن يساعد في تحويل عقليتك من القلق إلى الثقة، ومن المهم أيضًا الحفاظ على منظور متوازن وتذكر أن الرياضة تهدف إلى أن تكون ممتعة فقط.
  • توقع الأسوأ في هذه الحالة، حتى لو كنت لا ترغب في ذلك.
  • تخيل السيناريو الأسوأ عدة مرات في عقلك.
مباراة القمة الاهلي والزمالك مباراة القمة بين الاهلى والزمالك قمة الدورى المصرى قمة الدوري استاد القاهرة الاهلى الزمالك

مواد متعلقة

سر استبعاد شيكابالا من مباراة القمة 127 أمام الأهلى الليلة

عاجل| «الدستور» يكشف تشكيل الزمالك الأقرب فى مباراة القمة أمام الأهلى

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

المشدد 15 سنة للمتهم بقتل حبيبة الشماع وغرامة 50 ألف جنيه

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟