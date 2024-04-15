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محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": إنهاء العدوان الإسرائيلى على غزة أصبح ضرورة تقتضيها التطورات بالمنطقة

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن توسعة رقعة الصراع في المنطقة من شأنها أن تنذر بعواقب وخيمة وويلات تعاني منها كل دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما كانت تحذر من توسعة رقعة الصراع وطول أمده في الأراضي الفلسطينية.

إسرائيل انتهكت كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية 

وأكد "الباز"، في تصريحات له اليوم، أن إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبح ضرورة تقتضيها الأوضاع والتطورات الراهنة فى المنطقة والعالم، منوهًا إلى أن إسرائيل انتهكت كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وضربت بالقرارات الدولية الشرعية عرض الحائط، وهو ما يستوجب تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات.

وأشاد الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر بموقف مصر وقيادتها السياسية، من خلال حرصهم على التهدئة والتحذير من مخاطر التصعيد لكلا الجانبين الإسرائيلي والإيراني والعالم، مؤكدًا موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقًا للمرجعيات والمواثيق الدولية.

القيادة السياسية المصرية تعمل جاهدة لدفع وإحياء مسارات السلام والتنمية في المنطقة

وأكد "الباز" أن القيادة السياسية المصرية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل جاهدة لدفع وإحياء مسارات السلام والتنمية في المنطقة والعالم، وتدعو للحكمة وضبط النفس والبعد عن الصراعات والحلول العسكرية والحروب التي تعاني من ويلاتها كل الشعوب.

العدوان الإسرائيلى السلام والتنمية مصر أكتوبر توسعة رقعة الصراع الأراضي الفلسطينية

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