الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استئناف الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.. اليوم

مدرسة
مدرسة

يعود الطلبة والطالبات بالصفوف الدراسية المختلفه للمدارس، اليوم الإثنين، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الثلاثاء، على مستوى محافظات الجمهورية.

وتستعد المديريات والإدارات التعليمية، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية التي تبدأ 8 مايو2024.

امتحانات الترم الثاني 2024

وعلى صعيدًا أخر، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظتى القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حراك سياسي أردني.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمي، ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟