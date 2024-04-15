استئناف الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.. اليوم

يعود الطلبة والطالبات بالصفوف الدراسية المختلفه للمدارس، اليوم الإثنين، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الثلاثاء، على مستوى محافظات الجمهورية.

وتستعد المديريات والإدارات التعليمية، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية التي تبدأ 8 مايو2024.

امتحانات الترم الثاني 2024

وعلى صعيدًا أخر، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.