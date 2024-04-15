روسيا عن قصف القنصلية الإيرانية: لو هوجمت بعثة غربية فى دمشق لكان الموقف مختلفا

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إن عددًا من أعضاء مجلس الأمن يعتمدون ازدواجية مزعجة في المعايير، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضافت مندوب روسيا في مجلس الأمن، خلال جلسة طارئة للمجلس، أن الهجوم الإيراني لم يأت من فراغ وجاء نتيجة لعدم تحرك المجلس ردا على هجوم إسرائيل.

وأشار مندوب روسيا، إلى أنه لو كانت بعثة غربية هي التي هوجمت في دمشق لكان الموقف مختلفا.

وتابع مندوب روسيا في مجلس الأمن: "حذرنا حين تم قصف القنصلية الإيرانية في دمشق من عدم إدانة الأمر بمجلس الأمن".