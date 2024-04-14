الأحد 14 أبريل 2024
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عضو بالشيوخ: هناك تخوفات من وقوع أى أزمات جوية بعد هجمات إيران أمس

النائب طيار محمود
النائب طيار محمود القط

قال النائب طيار محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وخبير السلامة الجوية، إنَّ هناك ثقة كبيرة في كفاءة رجالنا بالمراقبة الجوية المصرية وكفاءتهم واحترافيتهم مكنتهم ألا يشعر أي أحد من المسافرين على متن الطائرة بالخوف أو الذعر بسبب الهجمات الإيرانية على "تل أبيب" والذي تزامن مع رحلات جوية كانت قد أقلعت وفي طريق عودتها لمطار القاهرة.

الرحلات الجوية المصرية

وأكد النائب محمود القط، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: "رحلتي الجوية مرت من الرياض إلى مطار القاهرة، ولكنها مرت في سلام وهدوء و"محدش حس بحاجة خالص"، إلا من بعض الإجراءات وتغيير المسارات الضروية لضمان سلامتنا.

المجال الجوي المصري

وتابع: "كانت هناك تخوفات من وقوع أي أزمات محتملة وسط الأحداث التي عشناها أمس بسبب هجمات إيران، وذلك على الطائرات التي دخلت المجالات الجوية التي تم إغلاقها للدول الأربع ولكن تم تغيير مساراتها وتم التنسيق مع المجالين الجويين المصري والسعودي لضمان سلامة هذه الطائرات.

محمود القط المجال الجوى المصرى مساء دى ام سى دي ام سي أسامة كمال

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