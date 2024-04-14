الإثنين 15 أبريل 2024
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المخرج محمد سلامة: بحب الشغل مع الأطفال وكانوا عاملين جو رهيب في اللوكيشن

المخرج محمد سلامة
المخرج محمد سلامة

قال المخرج محمد سلامة كان معايا 4 أطفال صغيرين كانوا عاملين جو رهيب في اللوكيشن وكلهم محترفين، قبل التصوير كانوا بيعملوا مهرجان لكن اول ما نقول تصوير كانوا بيسكتوا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم:"بحب الأطفال جدا وبحب اشتغل معاهم وأديهم أهمية في العمل وريمون هذا العام كان مثل كبير على هذا وكان معايا بيرلا في مسلسل اسمه الحرامى وفكرة العمل مع الأطفال ومنذر كان معايا في الحرامى واكتر من عمل تانى، فكرة تواجد الأطفال في العمل انا بحبها قوى وحريص على تواجدهم في أعمالى.

وتابع "الأطفال حاليًا عقلهم أكبر وبيستوعبوا أكثر وشاطرين جدا جدا، الدنيا بتتغير والسوشيال ميديا بتزود استيعاب الأطفال وأنا ببذل مجهود اقل مع الأطفال لأنهم عندهم وع عالى، ومعظم الإفيهات اللى كان بيطلعها ريمون في المشهد معظمها من ابداعاته، منذر أول مرة قابلته مع الحرامى قاللى انت بتشتغل مع محمد رمضان قولتله لأ قاللى لو اشتغلت مع رمضان خدنى معاك، محمد رمضان قال إن منذر مهران شبهي أكتر من ابني.

الحياة اليوم محمد سلامة

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