إيران: أخطرنا جيراننا الإقليميين قبل 72 ساعة من عملياتنا ضد إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن إيران أبلغت جيرانها ودول المنطقة، قبل نحو 72 ساعة من عملياتنا ضد إسرائيل، أن الرد الإيراني مؤكد ومؤكد في شكل الدفاع المشروع.

وكتب وزير الخارجية الإيراني على حسابه عبر منصة "إكس" تعليقا على الهجمات الصاروخية والمسيرات التي شنها الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل ردا على الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، إن ممارسة حق الدفاع المشروع يظهر نهج إيران المسؤول تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وأضاف أنه في هذه المرحلة، ليس لدى إيران أي نية لمواصلة العمليات الدفاعية، ولكن إذا لزم الأمر، فلن تتردد في حماية مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد وفقا لوكالة “مهر” نيوز الإيرانية.

وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين مخاطبا مجموعة من السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية المقيمين في طهران: "في رسالتنا إلى البيت الأبيض هذا الصباح أوضحنا أن هذا كان ردا محدودا".

وقال أمير عبد اللهيان إن إيران لم تستهدف أي مدنيين في ردها على الهجوم الإسرائيلي، موضحا: "لقد استهدفنا قاعدة جوية لطائرات إف-35 ومراكز استخباراتية استخدمت في الهجوم على قنصليتنا في دمشق".

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أنه "لو أدانت الأمم المتحدة الضربة الإسرائيلية، لكنا فكرنا مرتين بشأن ردنا".

وأضاف: "لا نسعى لاستهداف الشعب والقواعد الأمريكية في المنطقة ولا نرحب بامتداد التوترات"، مضيفا "سنستهدف القواعد الأمريكية إذا تم استخدامها لمساعدة العدوان الإسرائيلي".

وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين: "نشكر دول المنطقة على تلقي رسالتنا.. نحن ملتزمون دائما بسلامة إخواننا في المنطقة.. نعتبر أمن جيراننا بمثابة أمن إيران".