الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ما السيناريوهات المتوقعة بعد الضربة الإيرانية على إسرائيل؟

الضربة الإيرانية
الضربة الإيرانية علي إسرائيل

كشف الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية عن السيناريوهات المتوقعة بعد الضربة الإيرانية على إسرائيل.

وقال خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن السيناريوهات الآن محدودة، ومجلس الأمن لن يفيد جديدًا، وستتحول الجلسة إلى تسجيل مواقف، والردع والردع المقابل سيناريو مطروح وهى موجودة في إطار حرب الظل بين طهران وتل أبيب وهى غير مكلفة لإسرائيل.

وأضاف: "حظيت اليوم إسرائيل بحماية من الأقوال إلى الأفعال من أمريكا والدول الحليفة لإسرائيل، وحصلت إسرائيل بمكاسب نتيجة الضربة الإيرانية، وهى الرابح الأكبر مما حدث".

وتابع أن كل هذا سيترك أثرًا على ما يحدث في غزة، وستكون الإجراءات الإسرائيلية من جانب واحد، وبدون حل القضية الفلسطينية ستظل هذه الارتدادات وهذا هو منطق الدولة المصرية وستبقى مصر هي السند الكبير للأشقاء في فلسطين.

طارق فهمي إسرائيل لبنى عسل فضائية الحياة الحياة اليوم

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