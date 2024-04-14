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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل الرابح الأكبر من الضربة الإيرانية

الضربة الإيرانية
الضربة الإيرانية

علق الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية على الموقف الحالى بين إسرائيل وإيران.

وقال خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل هي الرابح الأكبر من الضربة الإيرانية.

وتابع أنه كان متوقعًا استخدام القوة، والموقف المصرى حذر من التبعيات التي قد تحدث في غزة، ومصر بذلت مجهودات كبيرة للتوصل إلى تهدئة.

وأضاف أنه دائمًا ما كانت مصر تحذر إذا لم يكن هناك حل للقضية الفلسطينية لن يهدأ الإقليم، ولم يستمع أحد للموقف المصرى، وهو ما سمح بتدخلات دولية وإقليمية، وعطلت التوصل إلى حلول في مراحل معينة، ومصر قدمت أكثر من 87% من المساعدات التي دخلت إلى غزة.

وأكد أن مصر تتحدث عن حل شامل للقضية الفلسطينية، وبذلت جهدًا كبيرًا وما زالت جهود الوساطة مستمرة حتى الآن ولن تتوقف.

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