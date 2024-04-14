الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الأسمرات تشهد ختام برنامج "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافى

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات البرنامج الفني "فرحة العيد" الذي أعدته بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر بعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر.

شهد حي الأسمرات حفل ختام البرنامج وتضمن لقاءً بعنوان "مفهوم ثقافة الاعتذار"، تحدثت خلاله د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع، عن أهم السلوكيات والمبادئ التي يجب تنشئة الطفل عليها، من أجل إعداد جيل قادر على التعامل مع المجتمع بشكل إيجابي، واختتمت حديثها مقدمة عدة نصائح للأطفال مع التأكيد على أهمية تناول الغذاء الصحي.

كما تخلل الحفل إقامة ورش لتصميم أشكال فنية بخامات من البيئة، بجانب عروض الأراجوز ورقصة التنورة التي تفاعل معها الحضور.

واختتم اليوم بعدد من المسابقات الثقافية والترفيهية، أعقبها توزيع جوائز عينية على الفائزين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة البرنامج الفني فرحة العيد الإسكان المطور بديل العشوائيات عمرو البسيوني مفهوم ثقافة الاعتذار

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